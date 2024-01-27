Деякі країни призупинили фінансування Агентства ООН у секторі Гази. Співробітників підозрюють у нападі на Ізраїль
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
США, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди і Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.
Про це пише Reuters.
Звинувачення на адресу співробітників Агентства ООН пролунали з боку Ізраїлю. Там встановили, що 12 співробітників агентства нібито брали участь у нападі на Ізраїль. Генеральний комісар UNRWA Філіп Лаззаріні наголосив, що підозрювані співробітники «понесуть відповідальність», якщо їхню провину доведуть, і звільнив їх.
Після звинувачень Ізраїлю про призупинення фінансування агентства оголосили Сполучені Штати — основний донор UNRWA, а також Австралія та Канада. Пізніше до них долучились Італія, Фінляндія та Британія.
Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн про призупинення фінансування Агентства.
«Ми вже багато років попереджаємо, що UNRWA увічнює проблему біженців, підриває мир і слугує цивільним підрозділом ХАМАС у секторі Гази», — написав Кац. Він заявив, що міністерство працюватиме над тим, щоб повністю припинити діяльність UNRWA у секторі Гази.
Водночас міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх заявив, що рішення деяких країн про призупинення фінансування UNRWA «несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги». Пресслужба ХАМАС закликала ООН і міжнародні організації «не піддаватися погрозам і шантажу з боку Ізраїлю».
- Створене в 1949 році Агентство ООН надає медичну, освітню та гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, у Йорданії, Лівані та Сирії.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше й наземну операцію в секторі Гази.
- 26 січня 2024 року Міжнародний суд ООН виніс перші постанови за позовом ПАР проти Ізраїлю щодо можливого геноциду в секторі Гази. Суд зобовʼязав Ізраїль вжити низку тимчасових заходів для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої в межах військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС.