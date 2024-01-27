Рятувальники закінчили розбирати завали в Нью-Йорку на Донеччині — знайшли пʼять тіл
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Рятувальники завершили розбирати завали в Нью-Йорку на Донеччині — з-під уламків витягнули пʼять тіл, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Пошукова операція тривала майже два тижні. Ще 15 січня росіяни скинули на Нью-Йорк дві керовані авіабомби та влучили у триповерхівку — там обвалився підʼзд. Тоді постраждали три людини, а ще пʼятеро залишились під завалами.
Під уламками знайшли тіла всіх пʼятьох жертв.