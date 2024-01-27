На Черкащині прокуратура вилучила 65 га земель лісового фонду в ексголови СБУ часів Віктора Януковича

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Черкаська обласна прокуратура повернула державі 65 гектарів лісового масиву — ними незаконно володів колишній високопосадовець, який за правління Віктора Януковича працював головою СБУ і першим віце-прем’єр-міністром України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Ідеться про 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в Бобрицькій сільській раді Канівського району. Їхня вартість перевищує 1,5 мільярда гривень.

Прокурори встановили, що у 2005 році колишній високопосадовець незаконно привласнив землі лісового фонду, які є державною власністю. Прокуратура подала до суду позов, щоб їх повернули державі.

Верховний суд двічі розглядав спір, та весь цей час родина експосадовця намагалася зберегти незаконно набуте право на землі, що мали б належати державі. Вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок, оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури повернути держав землі. Однак це рішення відповідачі теж оскаржили.

Апеляційний суд не задовольнив їхню скаргу, а рішення Канівського міськрайонного суду залишив без змін. Тепер воно набуло законної сили. Тож далі прокуратура виконуватиме рішення суду, щоб повернути Черкаській обласній державній адміністрації ці землі.