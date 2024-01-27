У США почався конфлікт між Білим домом і владою Техасу через безпеку на кордоні

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У США розгортається конфлікт між Білим домом і губернатором-республіканцем штату Техас Грегом Ебботом через міграційну кризу і контроль за південним кордоном з Мексикою.

Про це пишуть USA Today, Newsweek та CNN.

Верховний суд США 22 січня постановив, що федеральні агенти мають право прибрати колючий дріт та інші загородження на кордоні уздовж річки Ріо-Гранде на ділянці кордону біля Ігл-Пасс, які були встановлені за наказом влади штату Техас. Федеральний уряд звернувся до суду на підставі екологічних і гуманітарних побоювань, щоб офіцери мали доступ до мігрантів.

Губернатор Техасу Грег Еббот відмовився виконувати постанову суду і звинуватив президента Джо Байдена в недотриманні чинних імміграційних законів. Еббот заявив про право штату на самозахист, назвав наплив мігрантів з Мексики «вторгненням», відправив силовиків і Національну гвардію штату на кордон. Останні вже взяли кордон під свій контроль.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп закликав губернаторів штатів підтримати Техас. 25 губернаторів-республіканців так і зробили, а деякі прихильники радикального крила республіканців заговорили про потенційну можливість громадянської війни в США, оскільки адміністрація Байдена дала Техасу 24 години на відкриття кордонів.

На кордоні вже є заворушення.