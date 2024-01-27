Генштаб ЗСУ: Минулої доби Сили оборони знищили 770 окупантів і відбили понад 80 атак

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Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 27 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 770 військових убитими, 6 танків, 15 бронемашин, 3 артилерійські системи, 4 безпілотники, 8 одиниць автотехніки і 8 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Щодо безпілотників, то в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це дрони-камікадзе Shahed, які збили над Кіровоградською областю.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ситуація на фронті за даними Генштабу наступна:

За 26 січня українські війська відбили 13 атак Куп’янському напрямку, 8 атак поблизу Тернів і Торського (Лиманський напрямок), 11 атак росіян в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (Бахмутський напрямок), 20 атак на Авдіївському напрямку — неподалік Новобахмутівки, Степового й Авдіївки та девʼять у районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку одну атаку у районі Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили шість атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного.