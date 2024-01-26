Президент створив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та затвердив її склад

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Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Це консультативно-дорадчий орган при президентові України.

До складу ради ввійшли засновник групи компаній Netpeak Group Артем Бородатюк, співвласник monobank Олег Гороховський, співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, співвласник Biopharma Костянтин Єфименко і президент SoftServe Тарас Кицмей.

У вечірньому зверненні президент зазначив, що на платформі будуть представлені малий, середній та великий бізнеси з різних регіонів.

Завданнями Ради є:

системний аналіз ситуації із забезпечення прав бізнесу і внесення за його підсумками на розгляд президенту пропозицій «про можливі шляхи та механізми розвʼязання проблемних питань»;

розгляд законопроєктів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства;

сприяти налагодженню ефективної взаємодії держави з бізнесом і обʼєднаннями, що представляють інтереси підприємців.

Забезпечувати діяльність Ради має Офіс президента (ОП). Указ набуває чинності з дня його опублікування.