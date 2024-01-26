Репродуктивні клітини військових у разі загибелі не утилізовуватимуть — Рада внесе відповідні правки

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Клініки не утилізовуватимуть репродуктивні клітини військовослужбовців у разі їхньої загибелі.

Про це повідомив голова Комітету з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, закон 3496-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)» стосувався військовослужбовців, які через травму втратили можливість мати дітей.

Питання загиблих захисників документ не враховував, бо це, за словами Радуцького, суперечило статті 248 Цивільного кодексу України, яка передбачає припинення представництва за довіреністю після смерті довірителя.

Тому до 23 березня 2024 року (дата, коли обговорюваний закон має вступити в дію) Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, що враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів, каже Радуцький.

Зміни до Цивільного кодексу плануються як невідкладна поправка на найближчому засіданні ВР.

Тобто до 23 березня цей закон ще не діятиме, тож клініки не будуть утилізовувати сперму й яйцеклітини загиблих захисників і захисниць. До цього часу депутати мають внести зміни, які унеможливлять це й після 23 березня.