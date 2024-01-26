Міноборони виграло справу «Львівського арсеналу», який мав поставити 100 тисяч мінометних мін

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Міноборони виграло суд на понад 1,5 мільярда гривень у справі ТОВ «Львівський арсенал».

У жовтні 2022 року Міністерство уклало контракт на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Держава заплатила наперед майже 100% суми. Перші міни мали прийти за місяць, але цього не сталося ані через пів року, ані через рік.

За кілька місяців до угоди з Міноборони — у серпні 2022-го — «Львівський арсенал» уклав контракт зі словацькою компанією Sevotech. Саме Sevotech мав привезти 100 тисяч мін в Україну за майже 1,5 мільярда гривень. «Львівський арсенал» мав лише отримати кошти від Міноборони й переказати їх далі, залишивши собі 3% — рівно стільки, скільки дозволяє уряд України.

Реальна схема угоди була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія).

Sevotech у цьому контракті про 100 тисяч мін так само, як і «Львівський арсенал», була лише прокладкою. Тобто так само мала просто переказати гроші далі — хорватській компанії WDG promet, з якою Sevotech мала контракт.

Але і WDG, власне, не є виробником. Ця компанія мала купити боєприпаси для України на хорватському заводі Elmech Sintermak. Таким чином, в одному контракті між Міністерством оборони України та реальним виробником озброєння стояли аж три прокладки, а їхнім завданням було лише отримувати кошти.

Тепер ТОВ «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін.

У рамках цієї справи на рахунки та інше рухоме і нерухоме майно ТОВ наклали арешт.