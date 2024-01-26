Deutsche Bahn торік сплатила рекордні €133 мільйони компенсацій пасажирам через затримки й скасування рейсів

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Deutsche Bahn AG

У 2023 році головний залізничний оператор у Німеччині Deutsche Bahn сплатив рекордні €132,8 мільйона пасажирам через скасування чи затримання рейсів.

Про це речниця компанії повідомив новинній агенції DPA, передає Spiegel.

Це на 43% більше за попередній рекорд у 2022 році — тоді оператору довелося виплатити клієнтам €92,7 мільйона компенсацій. Загалом торік Deutche Bahn опрацювала 5,6 мільйона заявок на компенсацію за придбані квитки.

За запізнення рейсу на годину й більше залізниця відшкодовує чверть вартості проїзду, а за затримку на дві години й більше — половину вартості. За скасування рейсу пасажирам можуть повернути всю вартість квитка.

У 2023 році поїзди Deutsche Bahn були рекордно непунктуальними — лише 64% рейсів далекого прямування досягнули своїх зупинок вчасно або з невеликою затримкою.

У залізниці це пояснили передусім страйками працівників галузі та збігом інших обставин — дуже великою кількістю планових ремонтів, суворою зимовою погодою наприкінці року та збільшенням пасажиропотоку.

Що відбувається в Німеччині

24 січня 2024 року машиністи німецького залізничного транспорту розпочали черговий страйк, який може стати найдовшим в історії. Очікується, що протести вплинуть на тисячі пасажирів і можуть завдати збитків економіці до мільярда євро.

Це вже четвертий залізничний страйк у Німеччині з листопада 2023 року на тлі суперечки між профспілкою машиністів GDL та Deutsche Bahn про заробітну плату й робочий час — працівники вимагають скоротити тижневий робочий час з 38 до 35 годин без зниження зарплати.

Залізниця запропонувала два варіанти страйкарям — або скоротити тижневий робочий час на годину, не знижуючи при цьому зарплати, або ж зберегти 38-годинний робочий тиждень, істотно підвищивши заробітну плату. Профспілка відкинула цю пропозицію напередодні страйку.