В Австралії з’явилася нова мова, якою розмовляють усього 350 людей

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Лінгвісти стверджують, що у віддаленому австралійському селі Ладжаману квітне нова мова — легка варлпірі, якою володіють лише 350 людей.

Про це пише IFL Science.

Легка варлпірі, або варлпірі рампаку — це мова, яку створили шляхом змішування різних елементів англійської австралійської й англійської креольської мов і лексики аборигенів. Цю мову з 2005 року детально вивчала австралійська мовознавиця, професорка лінгвістики Австралійського національного університету Кармел О’Шеннессі.

О’Шеннессі вважає, що легка варлпірі зародилася ще в 1970—1980-х роках, коли деякі дорослі, що спілкувалися мовою варлпірі, час від часу почали використовувати англійські або креольські слова посеред речень. Це явище також відоме як перемикання кодів, тобто коли носій мови почергово використовує дві або більше мов під час розмови. Виходить, що коли діти чули складні речення зі словами зі змішаних мов, вони розуміли це як єдину мову й розвивали її.

Через роки система мови продовжувала розвиватися природним шляхом і навіть стала рідною мовою для деяких людей у ​​Ладжаману. Традиційна мова варлпірі перебуває під загрозою зникнення — нею розмовляють лише 4 000 людей. Але легка варлпірі ще більш незрозуміла та унікальна, адже нею розмовляють і розуміють приблизно 350 людей, більшість з яких молодші за 40 років.

Загалом легка варлпірі має структуру змішаної мови, оскільки більшість дієслів і морфологія деяких слів взяті з англійської та/або креольської мов. Іменники взяті як з мови варлпірі, так і з англійської мови.