У Facebook та Instagram посилюють батьківський контроль. Meta обмежить обмін повідомленнями між підлітками

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Unsplash / Ben Kolde

Meta впровадить нові обмеження на обмін повідомленнями між підлітками у Facebook та Instagram, а ще посилить батьківський контроль у застосунках.

Про це пише TechCrunch.

До цього Instagram забороняв дорослим, старшим за 18 років, обмінюватися повідомленнями з підлітками, які не підписані на них. Нові обмеження за замовчуванням застосовуватимуться до всіх користувачів віком до 16 років, а в деяких країнах — до 18. Meta повідомила, що відправить відповідне сповіщення користувачам.

Meta

У Messenger неповнолітні користувачі отримуватимуть повідомлення лише від друзів у Facebook або людей, які є в їхніх контактах.

Також Meta посилить батьківський контроль — відтепер батьки /опікуни зможуть змінити налаштування конфіденційності в акаунті неповнолітньої дитини. Тобто якщо підліток захоче зробити обліковий запис приватним, а не загальнодоступним, то одному з батьків прийде сповіщення, і вони зможуть це змінити. Раніше, коли підлітки змінювали ці налаштування, батьки отримували сповіщення, але не могли ніяк на це вплинути.

Meta

Meta заявила, що також планує запустити функцію, яка не дозволить підліткам бачити небажані та «невідповідні» зображення у своїх приватних повідомленнях, навіть якщо їх відправлять користувачі, на яких вони підписані. Ця функція також працюватиме в чатах з наскрізним шифруванням і перешкоджатиме підліткам надсилати такі типи зображень, проте в Meta не уточнили, які зображення вважатимуть «невідповідними».