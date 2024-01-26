ЄС продовжить тимчасовий захист українських біженців після 2025 року, за потреби
- Автор:
- Ліза Бровко
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Європейський Союз готовий продовжити тимчасовий захист українських біженців після березня 2025 року, коли дія Директиви завершиться, якщо це буде потрібно.
Про це повідомила державний секретар з питань притулку і міграції в ЄС Бельгії Ніколь Де Мур, передає Укрінформ.
За її словами, продовження захисту — це одна з можливостей, оскільки не відомо, що буде після березня 2025 року. У ЄС враховуватимуть різні сценарії розвитку на місцях, надаватимуть захист стільки, скільки це знадобиться.
Європейські міністри підтвердили солідарність з Україною та погодилися, що слід гармонізувати законодавство в цій сфері, тому що мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б контрпродуктивно.
Єврокомісія та країни-члени продовжать ці обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення «у недалекому майбутньому». Єврокомісія не представлятиме пропозицій, допоки їх не погодять Україна та держави ЄС.
Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив громадянам України легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона українців скористалися директивою про тимчасовий захист.
- Напередодні неформальної зустрічі міністрів ЄС Politico з посиланням на двох дипломатів написало, що Україна нібито просить Євросоюз посприяти поверненню своїх громадян додому. В українському уряді це спростували: «В українців повинна залишатися можливість потрапити під тимчасовий захист за будь-яких умов і навіть у разі припинення війни», — сказала віцепремʼєр-міністр Ольга Стефанішина.