У Відні знайшли картину Густава Клімта, яку вважали втраченою сотню років

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Im Kinsky

Картину австрійського художника Густава Клімта «Портрет фройляйн Лізер» (Portrait of Fräulein Lieser) знайшли у Відні. Її вважали втраченою майже сто років.

Про це повідомив аукціонний дім Im Kinsky.

Картина належала єврейській родині в Австрії, на публіці її бачили востаннє у 1925 році. Що було з нею далі — невідомо, однак з 1960-х років «Портретом фройляйн Лізер» володіла сім’я нинішніх власників.

Існування портрета задокументовано в каталогах картин Густава Клімта, але про нього експерти знали лише за чорно-білою фотографією. Тепер вперше всі можуть побачити яскраві кольори творіння австрійського художника в пізні роки його творчості.

На портреті зображена, найімовірніше, дочка промислового магната Адольфа Лізера Маргарет Констанс або ж інші його дочки. Сімʼя Лізер належала до кола заможного вищого класу віденського суспільства, серед якого Клімт знаходив своїх покровителів і клієнтів.

Im Kinsky

Аукціонний дім Im Kinsky оцінив вартість портрета в понад $54 мільйони і назвав те, що її віднайшли, сенсацією.

«Картини такої рідкості, мистецької значущості та цінності не було на мистецькому ринку Центральної Європи десятиліттями», — написали в Im Kinsky.

Портерт зʼявиться на аукціоні 24 квітня від імені власників і правонаступників родини Лізер. Так роблять, бо існують Вашингтонські принципи міжнародної угоди про повернення викраденого нацистами мистецтва нащадкам народу (спадкоємцям родини), у яких його забрали.

Перед аукціоном картину продемонструють у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині та Гонконгу.