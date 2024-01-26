Генштаб: Російська армія втратила за добу ще 990 військових

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Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 26 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 990 військових убитими, 8 танків, 16 бронемашин, 15 артилерійських систем і 5 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Щодо ситуації на фронті, там відбулися 82 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. А на Лиманському напрямку українські воїни відбили пʼять атак окупантів у районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще дві атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбили вісім атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. ЗСУ тримають оборону Авдіївки — протягом минулої доби відбили шість атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 25 атак.

На Шахтарському напрямку відбили шість атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.