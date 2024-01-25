У Брюсселі розпочався процес скринінгу українського законодавства — це потрібно для перемовин про вступ в ЄС

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Reuters / «Бабель»

У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському праву. Саме це закладає основу для переговорів про вступ країни в ЄС.

Президент Володимир Зеленський привітав «початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС».

«Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції. Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року», — написав президент.

14 грудня 2023 року лідери ЄС погодили початок перемовин про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Після цього виконавчий орган блоку почав технічну роботу з підготовки процесу вступу — вона передбачає складання планів і перевірку рівня відповідності українського законодавства європейському паралельно із завершенням майбутніх реформ.

Далі настане етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все повністю залежатиме від української влади. Вона отримає чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство матиме можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.