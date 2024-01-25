МОН визначив дати проведення Національного мультипредметного тесту 2024

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Міністерство освіти затвердило, що цьогорічний Національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня.

Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначені, а один — на вибір.

Український центр оцінювання якості освіти також затвердив характеристики Національного мультипредметного тесту 2024 року.

На сайті опублікували інформацію про кількість завдань із кожного предмета, форми тестових завдань, час на їхнє виконання і схеми нарахування балів.

Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань. Із математики й фізики треба буде виконати 22 і 20 тестів відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) — по 32.

Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.