ВВС: Російські вʼязні, які погодилися воювати проти України, служитимуть до кінця війни

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Російські вʼязні, які погодилися воювати проти України, служитимуть до кінця війни. Замість помилування від путіна вони отримують умовне звільнення, йдеться в розслідуванні російської служби ВВС.

Вербувати увʼязнених із російських колоній почав засновник «ПВК Вагнер» Євгеній Пригожин ще влітку 2022 року, а з лютого 2023 року цим займається Міноборони рф. Увʼязненим спочатку обіцяли гроші та помилування через пів року участі в боях. У січні стало зрозуміло, що до росії з фронту почали повертатися засуджені за вбивства і тяжкі злочини.

Журналісти пишуть, що тепер завербовані з колоній підписують контракти з Міноборони рф на один рік, які автоматично продовжуються. Крім того, засуджені вже не отримують помилування від путіна і воюють у статусі умовно звільнених. Норма про це, нагадує ЗМІ, зʼявилася в законі нещодавно, ідеться не про умовно-дострокове звільнення, бо для його отримання потрібне рішення суду. Для умовного звільнення достатньо рішення колонії чи військкомату, де увʼязнені підписують контракт. Участь президента росії в цьому процесі теж не потрібна.

Повне звільнення і погашення судимості увʼязнені зможуть отримати лише в разі вручення держнагороди чи звільнення через закінчення війни, втрату здоровʼя чи досягнення граничного віку.

Журналісти вивчали повідомлення родичів бійців «Шторм Z» у чатах і дійшли висновку, що набір спецроти ув’язнених припинився ще в серпні минулого року. З вересня вʼязнів записують до підрозділів «Шторм V».

За даними, які ВВС аналізує разом із російським виданням «Медіазона» і командою волонтерів, станом на 23 січня на війні проти України загинули понад вісім тисяч російських вʼязнів. Понад тясячу з них воювали в загонах «Шторм Z» чи «Шторм V».