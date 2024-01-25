Саудівська Аравія відкриє алкогольний магазин уперше за понад 70 років — лише для дипломатів

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Саудівська Аравія у столиці Ер-Ріяд відкриє алкогольний магазин уперше за понад 70 років. Купувати алкоголь там зможуть лише дипломати-немусульмани.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Раніше дипломати роками привозили в Саудівську Аравію випивку в запечатаних офіційних пакетах, які називають дипломатичною валізою або дипломатичною поштою — їх не перевіряють.

Влада країни заявила, що магазин протидіятиме незаконній торгівлі алкоголем. Також уряд вводить нові обмеження на імпорт алкоголю в дипломатичній пошті. Клієнти повинні будуть зареєструватися через мобільний застосунок, отримати код дозволу від Міністерства закордонних справ і дотримуватися місячних квот на покупку алкоголю.

До магазину не допускатимуть тих, кому немає 21 року, а також людей у «неналежному одязі». Усього в дипломатів буде 240 «балів» на місяць. Один літр міцних напоїв «коштуватиме» шість балів, літр вина — три бали, а літр пива — один бал.

Новий магазин відкриють у дипломатичному кварталі Ер-Ріяду, де розташовані посольства та житло дипломатів. Доступ до нього буде суворо заборонений для мусульман. Однак невідомо, чи зможуть у ньому купувати алкоголь й інші немусульманські емігранти.

У Саудівській Аравії — суворі закони проти вживання алкоголю. За їхнє порушення передбачається покарання депортацією, штрафами або тюремним увʼязненням. Раніше ще карали батогом, але після реформ побиття замінили на вʼязницю.

Однак до 1952 року Саудівська Аравія більш спокійно ставилася до алкоголю. Ситуацію змінив інцидент у 1951 році, коли принц Мішарі бін Абдулазіз Аль-Сауд застрелив британського віцеконсула в Джидді Сиріла Усмана за те, що він відмовився дати йому ще один напій під час вечірки. Тоді король Абдулазіз ввів повну заборону на алкоголь, а принца засудили за вбивство.

Створення алкогольного магазину — це один із кроків у зусиллях королівства відкрити ультраконсервативну мусульманську країну для туризму та бізнесу. Останніми роками Саудівська Аравія помʼякшує суворі соціальні кодекси, серед яких сегрегація чоловіків і жінок у громадських місцях, заборона жінкам водити авто чи їздити на велосипеді.

Усе це частина плану трансформації Саудівської Аравії принца Мухаммеда ібн Салмана — «Бачення-2030». Уряд виділяє сотні мільярдів доларів на диверсифікацію економіки королівства та зменшення її залежності від нафти. План має на меті розвинути місцеві промислові та логістичні центри, створити сотні тисяч робочих місць для громадян Саудівської Аравії тощо. Наприклад, у рамках плану «Бачення-2030» Саудівська Аравія запускає Кубок світу з кіберспорту з рекордним призовим фондом, щоб перетворити країну на глобальний ігровий центр.