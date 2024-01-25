У Японії чоловіка засудили до смертної кари за підпал аніме-студії. Тоді загинули 36 людей

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Reuters

У Японії 45-річного Сіндзі Аоба засудили до смертної кари за підпал анімаційної студії в Кіото у 2019 році — через це загинули 36 людей і десятки отримали поранення. Тоді загинули переважно молоді мультиплікатори.

Про це пише ВВС.

Прокурори вимагали смертної кари, стверджуючи, що Аоба мав мотивацію напасти на студію — він вважав, що його роботу вкрали. Аоба стверджував, що Kyoto Animation організувала конкурс і вкрала роман, який він подав на нього. Тому в липні 2019 року він увірвався в студію під час робочого дня, розлив бензин на першому поверсі й підпалив його.

Пожежа в студії Kyoto Animation, липень 2019. Reuters

Сам Аоба отримав опіки понад 90% тіла під час пожежі й пізніше зізнався, що не очікував, що його дії спричинять смерть багатьох людей. Захист підсудного намагався довести, що він не усвідомлював наслідків своїх дій через психічний розлад. Стверджувалося, що чоловік страждає від галюцинацій, але суд не прийняв ці доводи.

Сіндзі Аоба визнав свою провину в підпалі студії. Getty Images

Сіндзі Аоба визнав провину в підпалі студії. В Японії смертну кару зазвичай застосовують у випадках убивства більш ніж однієї людини або за дуже тяжкі злочини.