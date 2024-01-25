Дані Генштабу: Сили оборони знищили ще 950 окупантів

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 25 січня.

Сили оборони знищили 950 окупантів, 59 артилерійських систем, 42 бойові броньовані машини і 30 танків. А ще 35 безпілотників, дві крилаті ракети, РСЗВ і засіб ППО.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Захисники відбивали атаки росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Бахмутському напрямку відбили сім атак неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області — там відбили девʼять атак.

Також захисники відбивають атаки окупантів на Шахтарському та Запорізькому напрямках, а ще розширюють плацдарм на Херсонщині.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.