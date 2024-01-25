Уночі ППО знищила 11 російських дронів. В Одесі є влучання в промисловий обʼєкт

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У ніч проти 25 січня окупанти випустили по Україні 14 безпілотників Shahed та пʼять керованих ракет С-300. ППО збила 11 безпілотників — їх знищили в межах Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили безпілотники з району Приморсько-Ахтарська в рф та мису Чауда в Криму, а ще чотири ракети С-300 — з Бєлгородської області в напрямку Харкова та одну — з окупованої Донеччини.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Сили оборони півдня повідомили, що в Одесі шість постраждалих через нічну атаку. Збиті дрони долітали до житлових кварталів — один з них влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, там спалахнула пожежа. Пошкодило кілька квартир, одна людина отримала опіки.

Ще один збитий дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один безпілотник, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля пошкодила стекла навколишніх будинків, ущент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Також ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси — там спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Також росіяни атакували Дніпропетровщину — там минулося без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. На Криворіжжі через влучання безпілотника на одному з підприємств зайнялася будівля, пожежу вже загасили.