Українці обрали найкращу поштову марку 2023 року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Найкращою поштовою маркою у 2023 році стала марка «Вічна пам’ять», присвячена загиблим військовослужбовцям, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Марку «Вічна пам’ять» погасили в День памʼяті загиблих захисників України — 29 серпня. На ній зображений козак-бандурист, який схиляє голову над могилами побратимів.
Найкращим поштовим блоком українці обрали «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».
На цих марках зображене перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем у Києво-Печерській лаврі.