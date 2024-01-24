На конкурсі «Міс Японія» перемогла етнічна українка. Це розпалило дискусії в японському суспільстві

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Цьогорічною «Міс Японія» стала 26-річна модель українського походження Кароліна Шиїно. Це розпалило в суспільстві дискусії про те, що означає бути японцем.

Про це пишуть BBC та Tokyo Weekender.

Кароліна Шиїно народилася в Україні в Тернополі, переїхала до Японії у віці пʼяти років і виросла в Нагої. Вона стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс. Тепер вона представлятиме Японію на майбутньому конкурсі «Міс Всесвіт».

Одні визнали її перемогу «знаком часу», тоді як інші кажуть, що вона не виглядає тією, ким має бути «Міс Японія». Кароліна Шиїно не має японського походження.

У соціальних мережах люди пишуть, що її перемога надсилає «хибні меседжі» японцям, коли найгарнішою японкою визнають європейську жінку. Дехто вважає перемогу моделі-українки політичним рішенням. Мовляв, росіянка б не змогла перемогти з політичних причин.

Водночас організатор конкурсу Гран-прі «Міс Японія» вважає, що ця подія «дала нам можливість переосмислити, що таке японська краса»: «Японська краса існує не в зовнішньому вигляді, не в крові, але вона глибоко в нашому серці».

Кароліна Шиїно отримала японське громадянство у 2022 році і написала тоді в Instagram, що хоча вона не має вигляду японки, але її розум «став японським», оскільки вона виросла в Японії.

За її словами, виграти «Міс Японія» було її мрією, і вона вдячна за визнання її японкою на цьому конкурсі, оскільки раніше вона стикалася з дискримінацією та знущаннями через свою зовнішність.

Модель подалася на конкурс, бо, за її словами, хотіла творити суспільство, де людей не оцінюють за зовнішністю, та надихнути тих, хто почувається іншим або маргіналізованим.

Кароліна Шиїно стала 56-ю переможницею Гран-прі «Міс Японія» — найстарішого конкурсу краси в країні. Однак найвідомішим є «Міс Всесвіт Японія», який у 2015 році потрапив у заголовки медіа через перемогу Аріани Міямото, що була першою в історії переможницею змішаної раси. Її мати була японкою, а батько — афроамериканцем. Перемогу дівчини як підтримували, так і критикували через те, що це «дискримінує японські обличчя» і виглядає «недостатньо по-японському».