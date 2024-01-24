Сили оборони знищили 840 окупантів протягом доби

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Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 840 окупантів, 61 артилерійську систему і 13 танків.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, а на Бахмутському напрямку — три атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони відбили пʼять атак росіян в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку оборонці стримують ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. Також захисники відбили чотири атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, 9 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.