Канада оголосила новий пакет оборонної допомоги Україні. Що туди ввійшло

Новини

Getty Images / Carlos Bezz

Україна отримає від Канади 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 мільйонів.

Про це оголосили в Міністерстві оборони Канади після завершення 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

«Міністр Блер оголосив про передачу 10 багатофункціональних суден виробництва Zodiac Hurricane Technologie. Ці багатомоторні надувні човни із жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включно з пошуком і порятунком, транспортуванням військ і вантажів, спостереженням і розвідкою», — розповіли в канадському оборонному відомстві.

Судна, а також запасні деталі до них, мають надійти до України до кінця весни цього року. Також Канада навчатиме українців використовувати ці човни.

Канада також збільшить свій внесок до коаліції винищувачів, надавши цивільний персонал, інструкторів і навчальні літаки для тренування українських пілотів. «Ця підтримка оцінюється приблизно у $11,5 мільйона. Навчання розпочнеться в лютому 2024-го й триватиме до 2025 року», — наголосили у відомстві.

У рамках цих зусиль Канада продовжить проводити мовні курси для українських пілотів.

Насамкінець у відомстві поінформували про прибуття до України частини раніше оголошеної військової допомоги, зокрема стрілецької зброї за стандартами НАТО і боєприпасів до неї, а також зимової військової форми та спорядження. «Протягом наступних тижнів надійдуть ще кілька партій цих речей», — підсумовує канадське міністерство.