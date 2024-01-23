У Києві рятувальники завершили розбирати завали після ракетної атаки — постраждали 22 людини
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової ракетної атаки. Загалом постраждали 22 людини, зокрема четверо дітей. Співробітники ДСНС врятували й евакуювали 55 людей.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
До служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Соломʼянському районах.
На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників і 40 одиниць техніки.
Ракетна атака пошкодила 28 обʼєктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади, автомобілі.
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