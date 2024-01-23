PornHub вимагає письмової згоди всіх акторів для розміщення відео на платформі

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На PornHub сьогодні почали діяти нові правила, за якими актори та співвиконавці відтепер повинні надавати не лише паспортні дані, але й письмову згоду для розміщення відео на платформі.

Про це йдеться на сторінці техпідтримки.

Тепер для підтвердження особи співвиконавця він має надати свою письмову згоду — раніше для цього було достатньо лише паспорта.

PornHub має чотири способи верифікації співвиконавця:

завантаження фотографії, на якому співвиконавець тримає власне посвідчення особи, а потім — чіткі світлини передньої та задньої сторони посвідчення особи, причому це не можуть бути скриншоти;

сканування обличчя співвиконавця в реальному часі та завантаження посвідчення особи;

підтвердження за допомогою електронного підпису, сканування обличчя та посвідчення особи;

подання документів, що посвідчують особу, разом із формою про згоду співвиконавця.

У разі відсутності верифікації співвиконавця PornHub залишить відео на модерації, допоки всі учасники не виконають необхідні дії.

Нове правило передусім запобігає поширенню порнографічного контенту без згоди всіх учасників, зокрема так званої порнопомсти, компромату і діпфейків.