СБУ повідомила про підозру російській блогерці, яка закликала до геноциду українців

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Служба безпеки України повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка публічно закликала до геноциду українців у соцмережах. Вона агітувала за масові вбивства українців та повне знищення цивільної інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Боровкова вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».

Служба безпеки України

Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль». За даними слідства, відео Боровкової одразу «підхоплювали» топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

СБУ заочно повідомила Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).