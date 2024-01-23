Україна починає програвати росії у війні дронів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 22 січня

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«Бабель»

Колишній CEO Google і керівник проєкту застосування технологій в цілях міжнародної безпеки Special Competitive Studies Project Ерік Шмідт написав статтю для Foreign Affairs про зміни в російсько-українській війні в розрізі використання дронів. Він знається на темі, оскільки постійно досліджує вплив технологій на російсько-українську війну й бував в Україні кілька разів від початку повномасштабного вторгнення рф.

Українці традиційно були попереду у використанні технологій у цій війні, особливо що стосується дронів. І скиди з повітряних дронів, і FPV-дрони, і надводні дрони серйозно змінили хід цієї війни і вплинули на те, як бойові дії вестимуться взагалі у всьому світі. «Дуель двох танків ― уже надбання минулого: швидше за все, танки атакуватимуться повітряними дронами», ― пише Шмідт. Вся лінія фронту в Україні зараз насичена дронами ― і це нова норма. Однак якщо раніше росіяни явно програвали в цій війні, тепер вони налагодили масове виробництво простих безпілотників, а головне ― досягли успіхів у скоординованому застосуванні різних видів дронів. Наприклад, окупанти часто використовують дрон-розвідник «Орлан-10» з атакуючим дроном «Ланцет» ― і це виявилось ефективною комбінацією, завдяки якій уже було атаковано чимало української військової техніки, навіть літаки. Україна ж моделей, що могли б так само ефективно працювати в парі, не має, пише Шмідт.

У війнах минулого в зимовий період зазвичай наставало затишшя, і новини були частіше про смертність від морозів, ніж про зміни лінії фронту, пише Шмідт. Зараз же росіяни намагаються активно наступати ― не в останню чергу завдяки кількісній та іноді якісній перевазі в дронах. Українці загалом цей натиск стримують, однак за рахунок численних жертв. Шмідт підсумовує свій текст тим, що Захід має зосередитися на розробці найкращих рішень у сфері безпілотників, які були б корисними ЗСУ, а Україна ― на тому, щоб навчитися скоординовано використовувати різні види БпЛА. Саме майстерність у цьому допоможе, зокрема, в майбутньому наступі безпілотників на російські позиції.

Передати Україні заморожені російські гроші було б найкращим рішенням Заходу, пише в The Washington Post колумніст видання Макс Бут. Ці приблизно $300 мільярдів і стали б тим, що допоможе Україні воювати проти окупантів ― враховуючи проблеми з виділенням грошей від США. Зрештою, це бодай мінімально допоможе встановити справедливість, і росія буквально б заплатила за розвʼязану війну.

Формально є всі підстави, щоб передати ці гроші Україні, пише Бут. Він спирається на дослідження ініціативи Renew Democracy ― на 132 сторінках юристи описали, наскільки реальна перспектива легально конфіскувати в росії ці гроші. Іще з 1977 року в США діє так званий Акт екстрених міжнародних економічних заходів, у межах якого Вашингтон у 1990 році направив іракські активи в США на потреби постраждалих від агресії Іраку в Кувейті. Також у 2022 році активи Афганістану в США перейшли в спеціальний швейцарський фонд, і, незалежно від «Талібану», витрачаються на благо афганського народу. «Що заважає США скористатися цим Актом на благо України?» ― риторично питає Бут. На жаль, озвучені на форумі в Давосі коментарі американських чиновників дають мало надії на швидке вирішення цього питання. «Із тим, як республіканці ганебно відвертаються від України, Білий дім має робити все можливе, щоб надати цій демократії якнайбільше шансів вижити. Поки що, скажу зі смутком, адміністрація Байдена робить недостатньо».

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