Польський та український премʼєри провели зустріч. Про що говорили

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Премʼєр-мінстр України Денис Шмигаль обговорив із польським колегою Дональдом Туском питання безперешкодного руху товарів через українсько-польський кордон.

«Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, а спільна робота дає результат», — заявив Шмигаль.

За його словами, Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії.

«Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах. Серед іншого, ми проговорили запровадження спільного прикордонного контролю і модернізацію пунктів пропуску. Маємо амбіцію створити ще чотири нові пункти пропуску на додачу до вже наявних чотирнадцяти», — додав голова уряду.

Він також запропонував польському бізнесу долучатися до будівництва автобану Краковець — Львів — Броди — Рівне на концесійних умовах. Дональд Туск, зі свого боку, підтримав цю ініціативу.

За 698 днів від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння й техніки на суму майже $3,5 млрд. Ідеться про сотні танків, літаки, гелікоптери, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТР, протитанкові засоби, артилерію та боєприпаси.