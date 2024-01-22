Голова Нацполіції: Поліцейські не роздаватимуть повісток
- Автор:
- Олександра Амру
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Новицький Андрій / УНІАН
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що поліцейські особисто не роздаватимуть повісток громадянам, бо це не входить до їхніх обов’язків, і вони не мають на це змоги.
Про це він розповів в інтервʼю РБК-Україна.
«Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місце перебування ухилянтів і згідно з повноваженнями, і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких людей», — зазначив Вигівський.
За словами голови Нацполіції, вручення повісток і спільні наряди — це додаткове навантаження. Неможливо біля кожного працівника ТЦК поставити ще й поліцейського.
«Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, зокрема й непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто, фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні доти, доки законом не буде встановлена така норма і це не буде визначено нашим функціоналом», — додав Вигівський.
До того ж, за словами голови Нацполіції, навіть якщо закон встановить таку норму, то в поліції все одно не вистачить людей.
- На початку січня 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко казав, що поліція відкрила близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, майже 2 600 таких кримінальних проваджень уже передали до суду. Він сказав, що це ініціатива працівників ТЦК, а не поліцейських. Саме вони звертаються із заявами.