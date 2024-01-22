Голова Нацполіції: Поліцейські не роздаватимуть повісток

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Новицький Андрій / УНІАН

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що поліцейські особисто не роздаватимуть повісток громадянам, бо це не входить до їхніх обов’язків, і вони не мають на це змоги.

Про це він розповів в інтервʼю РБК-Україна.

«Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місце перебування ухилянтів і згідно з повноваженнями, і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких людей», — зазначив Вигівський.

За словами голови Нацполіції, вручення повісток і спільні наряди — це додаткове навантаження. Неможливо біля кожного працівника ТЦК поставити ще й поліцейського.

«Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, зокрема й непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто, фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні доти, доки законом не буде встановлена така норма і це не буде визначено нашим функціоналом», — додав Вигівський.

До того ж, за словами голови Нацполіції, навіть якщо закон встановить таку норму, то в поліції все одно не вистачить людей.