Збереження ідентичності та відповідальність за злочини. Зеленський видав указ про історично населені українцями території росії

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

У День Соборності України президент Володимир Зеленський підписав указ № 17/2024 «Про історично населені українцями території Російської Федерації».

Президент постановив, що уряд має розробити план щодо збереження національної ідентичності українців в росії, зокрема на історично населених ними землях — Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей росії.

Для цього Кабмін повинен залучити міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості, а потім внести план на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Для розробки плану потрібно буде зібрати й проаналізувати факти та свідчення про злочини проти українців, які живують або жили на територіях рф, населених етнічними українцями. Ідеться про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців.

На Кабмін президент також покладає такі обовʼязки:

протидіяти російським дезінформації та пропаганді щодо історії та сьогодення українців в росії та всіх поневолених нею народів, а також розвивати взаємодію між українцями та поневоленими росією народами;

спільно з Національною академією наук України підготувати й поширити в Україні та світі матеріали про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні звʼязки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

висвітлити у навчальних програмах і підручниках правдиву історію етнічних українців на історично населених ними землях у межах рф.

МЗС також має враховувати положення цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Указ набув чинності 22 січня 2023 року.