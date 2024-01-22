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Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський привітав українців зі 105 річницею Соборності України. У цей день 22 січня 1919 року в єдину державу урочисто обʼєдналися Західноукраїнська народна та Українська народна республіки.

«Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України», — процитував у своєму зверненні президент рядки з Акта злуки.

«Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я — українець. Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі», — наголосив Зеленський у промові.

Президент заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства. Законопроєкт дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям.

Також Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації». За його словами, це означає «повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».