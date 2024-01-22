WSJ: Євросоюз розробляє новий план для збільшення військової допомоги Україні

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Європейський Союз цього тижня почне розглядати новий план надання «десятків мільярдів євро військової допомоги» Україні. Дипломати пропонують створити спеціалізований військовий фонд, у який направлять близько €6,5 мільярда активів Європейського фонду миру, а також щорічно передаватимуть по €5 мільярдів на рік протягом 2024—2027 років.

Про це пише The Wall Street Journal.

Якщо ЄС схвалить новий план, то країни-учасниці ЄС зможуть повернути до своїх бюджетів понад 20 мільярдів євро з фондів Євросоюзу в обмін на «десятки мільярдів євро» військової допомоги, яку вони нададуть Україні в наступні чотири роки.

Ідея полягає у тому, щоб використати ці гроші для спільної закупівлі декількома державами-членами ЄС боєприпасів, безпілотників та ракет ППО для України. Решту грошей використають для оплати зростаючих витрат на програму військової підготовки ЄС для України. Цього року фонд може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу в розмірі €7,5 мільярда.

План дозволить меншим країнам-членам ЄС з невеликими запасами боєприпасів обʼєднати свої ресурси для спільних закупівель, аби зробити більший внесок у допомогу Україні. Структура фонду дозволить уникнути блокування допомоги окремими країнами блоку.

Це також може забезпечити стабільний попит на військову техніку протягом наступних кількох років, що могло б мотивувати європейські оборонні компанії, які вагаються, чи збільшувати їм виробництво критично важливих видів озброєнь.

Перш ніж новий план набуде чинності, буде перехідний період. Обговорення плану почнуть найближчими днями, а пропозицію, ймовірно, обговорять на саміті ЄС 1 лютого. Проте будь-яке остаточне рішення, ймовірно, займе кілька тижнів.