У Китаї через зсув ґрунту загинули 47 людей

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У південно-західній провінції Китаю Юньнань стався зсув ґрунту, який поховав заживо 47 людей.

Про це повідомила китайська державна урядова агенція новин Xinhua.

Зсув стався у селі Ляншуй о 05:51 ранку. Понад 200 рятувальників разом із 33 пожежними машинами та 10 вантажними машинами розбирають завали, шукаючи зниклих безвісти.

Провінційна комісія зі зменшення наслідків стихійного лиха евакуювала понад 200 мешканців села.

Місцеві прогнози погоди свідчать, що у вівторок йтиме невеликий сніг, а найнижча температура буде до трьох градусів морозу.