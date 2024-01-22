Сили оборони за добу знищили 830 окупантів

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Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень — Сили оборони знищили 830 російських окупантів, два засоби ППО та 21 артилерійську систему.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області, на Лиманському напрямку — пʼять атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще шість атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили сім атак східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Продовжують тримати Авдіївку — там відбили пʼять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбили пʼять атак в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, а на Запорізькому напрямку — сім атак західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.