Південна Корея назвала перебільшенням заяву КНДР про випробування ядерного підводного безпілотника
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента Південної Кореї назвав перебільшенням заяви КНДР про випробування підводної системи ядерної зброї Haeil-5-23 у Східному морі.
Про це повідомляє Yonhap.
«Беручи до уваги комплексний аналіз на цей час, ми оцінюємо можливість того, що заява Північної Кореї є перебільшеною та сфабрикованою [...]. Якщо випробування справді було проведене, то найімовірніше це була якась торпеда, проте дуже малоймовірно, що це система з ядерним двигуном. Наразі немає жодного підтвердженого випадку розробки невеликого ядерного реактора, який можна було б встановити на торпеді діаметром менше ніж 1 метр», — йдеться у повідомленні.
В Офісі президента зазначають, що заяви Пхеньяну дуже важко перевірити. За маневрами і активністю військ КНДР постійно стежать південнокорейські військові і США.
- 19 січня 2024 року КНДР заявила про успішні випробування підводного ядерного безпілотника Haeil-5-23. Це нібито відбулося в Східному морі, проте дата випробувань невідома, як і характеристики дрона. Пхеньян заявив, що це відповідь на спільні морські навчання Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.