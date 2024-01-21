Південна Корея назвала перебільшенням заяву КНДР про випробування ядерного підводного безпілотника

Новини

Офіс президента Південної Кореї назвав перебільшенням заяви КНДР про випробування підводної системи ядерної зброї Haeil-5-23 у Східному морі.

Про це повідомляє Yonhap.

«Беручи до уваги комплексний аналіз на цей час, ми оцінюємо можливість того, що заява Північної Кореї є перебільшеною та сфабрикованою [...]. Якщо випробування справді було проведене, то найімовірніше це була якась торпеда, проте дуже малоймовірно, що це система з ядерним двигуном. Наразі немає жодного підтвердженого випадку розробки невеликого ядерного реактора, який можна було б встановити на торпеді діаметром менше ніж 1 метр», — йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначають, що заяви Пхеньяну дуже важко перевірити. За маневрами і активністю військ КНДР постійно стежать південнокорейські військові і США.