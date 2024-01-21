Авіабаза США в Іраку зазнала ракетної атаки. Є поранені

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Американська авіабаза Айн аль-Асад у Іраку зазнала ракетної атаки.

Центральне командування ЗС США повідомило, що базу атакували «бойовики, яких підтримує Іран» з території західного Іраку. Більшість ракет вдалося збити, проте частина вдарила по базі. Поки відомо про одного пораненого іракського військового і кількох травмованих американських військових.

Телеканала ‎Al Hadath повідомляє, що по базі запустили понад 20 ракет, з яких частина була балістичними.

Відповідальність за атаку взяв на себе «Ісламський опір Іраку» — альянс озброєних груп, повʼязаних із проіранською коаліцією «Хашд аш-Шаабі». Цей альянс відповідальний за більшість нападів на військові обʼєкти США в Іраку. З середини жовтня 2023 року американські військові зафіксували понад 100 таких нападів. Серед них був і обстріл американського посольства в Багдаді.

«Ісламський опір Іраку» активізував свої напади з початком війни Ізраїлю проти палестинського руху ХАМАС. Альянс підтримує єменських хуситів (союзників ХАМАС) і обіцяв війну США за напад на них.