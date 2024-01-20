Рятувальники восьмий день шукають щезлого француза. Він хотів підкорити Говерлу і зник

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На Прикарпатті рятувальники з 12 січня шукають француза, який в період з 3 до 6 січня планував сходження від Ворохти, урочища Заросляк до гори Говерла, а далі хотів мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.

Утім, ні 6 січня, ні протягом наступних днів його родичі не змогли встановити з ним звʼязок — востаннє вони розмовляли 3 січня.

Врешті 12 січня представники французького посольства звернулися до рятувальників з проханням відшукати зниклого.

Сьогодні рятувальники обстежили напрям до Говерлянського водоспаду, зокрема долину нижче водоспаду, підніжжя гори Заросляк і гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Говерла й горою Брескул.

Чоловіка не знайшли. Результатів не дали й попередні 7 днів пошуку.