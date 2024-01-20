Український і словацький премʼєри зустрінуться в Ужгороді 24 січня. Обговорять фінансову підтримку України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Robert Fico / Facebook
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо в середу 24 січня. Зустріч пройде в Ужгороді.
Фіцо анонсував зустріч під час виступу, коли розповідав про програму роботи на наступний тиждень, передає Denník N.
За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу.
Фіцо стверджує, що зустріч «буде цікавою», і додав, що українська сторона відмовилася від спільної пресконференції.
Цього тижня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що має намір переконати Словаччину не перешкоджати фінансовій підтримці України від ЄС.
- 17 січня словацький премʼєр Роберт Фіцо й угорський Віктор Орбан заявили, що погоджуються з необхідністю переробити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на €50 мільярдів. Питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого.