Український і словацький премʼєри зустрінуться в Ужгороді 24 січня. Обговорять фінансову підтримку України

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Robert Fico / Facebook

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо в середу 24 січня. Зустріч пройде в Ужгороді.

Фіцо анонсував зустріч під час виступу, коли розповідав про програму роботи на наступний тиждень, передає Denník N.

За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу.

Фіцо стверджує, що зустріч «буде цікавою», і додав, що українська сторона відмовилася від спільної пресконференції.

Цього тижня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що має намір переконати Словаччину не перешкоджати фінансовій підтримці України від ЄС.