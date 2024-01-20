Уперше в історії одразу троє українок зіграють в 1/8 турніру Grand Slam

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Facebook / Elina Svitolina

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№ 23 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який з 14 по 28 січня проходить у Мельбурні. У третьому колі Australian Open 29-річна одеситка у двох сетах здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубич — 6:2, 6:3.

Таким чином, уперше в історії одразу троє українок вийшли до четвертого кола Australian Open. В 1/8 турніру «Великого шлему» зіграють Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Раніше до чвертьфіналу «Великого шлему» проходила лише Світоліна. У Ястремської та Костюк таких досягнень ще не було.

За вихід до чвертьфіналу Еліна 22 січня боротиметься з чешкою Ліндою Носковою (№ 50 WTA), яка напередодні сенсаційно обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек (№ 1 WTA). Костюк завтра зіграє проти «нейтральної» Марії Тімофєєвої, а на Ястремську чекає поєдинок проти «нейтральної» Вікторії Азарєнко.