Bloomberg: ЄС хоче реформувати фонд військової допомоги Україні

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Reuters / «Бабель»

Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію реформувати фонд, який надає військову підтримку Україні. Це повʼязано з тим, що ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ Європейської служби зовнішніх справ.

У документі викладені умови створення запропонованого раніше Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько €5 мільярдів, про який уряди ЄС не змогли домовитися.

У рамках нинішнього механізму фінансування Європейського фонду миру, країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони передають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів потребують одностайної підтримки.

Дипломатичні представники кількох країн, зокрема Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що Європейський фонд миру стає менш ефективним у його нинішньому вигляді, оскільки більша частина військової допомоги постачатиметься Україні з нових закупівель зброї, а не з наявних запасів.

Деякі країни-члени воліли б, щоб військова підтримка України була вбудована в Європейський фонд миру, водночас інші держави хочуть зберегти нинішній механізм.

Пропозиція Європейської служби зовнішніх справ полягає в тому, щоб узгодити різні позиції, змінюючи управління фондом. Зокрема, пропонують зафіксувати ставки відшкодування й надати більші бонуси для спільних ініціатив між європейською та українською промисловістю. Компенсації за передачу зброї із запасів і нових закупівель поступово скасовуватимуть, ідеться в документі.

Очікується, що фонд матиме два основні «європейських стовпи»: надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість, а також продовження навчання й оснащення українських військ.

Інструмент доповнюватиме будь-яку двосторонню допомогу Україні від країн-членів.

Зовнішньополітичне відомство передбачає, що фонд слугуватиме задоволенню найнагальніших потреб України в артилерії, боєприпасах, безпілотниках і ППО, а також у нелетальних елементах, зокрема в засобах для розмінування, військовій медичній підтримці та кібернетичних засобах.