Генштаб України: Російська армія втратила за добу ще 750 військових

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 20 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 750 військових убитими, 4 танки, 10 бронемашин, 14 артилерійських систем і одну РСЗВ, 17 одиниць автотехніки, 5 одиниць спецтехніки та 5 БпЛА.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Щодо ситуації на фронті, там відбулися 103 бойові зіткнення.

Ворог завдав один ракетний та 23 авіаційних удари, а також здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали удару, застосувавши 7 ударних БпЛА Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила чотири таких дрони.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійські засоби росіян.