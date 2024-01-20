Україна, Ізраїль і Палестина змагалися за увагу в Давосі ― і всі програли. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 19 січня

Новини

«Бабель»

Про перебіг цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі в розрізі найбільших світових воєн ― російсько-української та операції ЦАХАЛ у секторі Гази ― пише видання Time. У швейцарському містечку були численні делегації і з України, і від Ізраїлю та Палестини, які влаштовували і панельні дискусії, і неформальні акції. Київ намагався сфокусувати світ на опір повномасштабному російському вторгненню, і Володимир Зеленський, який цього разу відвідав Давос особисто, нагадував іншим, що «думка про те, що йдеться лише про захист України ― хибна, це важливо для всього світу». Нечисленні представники Палестини нагадували, що лише рішення про утворенням двох незалежних держав ― ізраїльської й палестинської ― здатне вирішити проблему довгостроково. На представниках Ізраїлю, що ходили гірськолижним курортом, були значки із закликами звільнити всіх заручників ХАМАС, вони запевняли, що військова операція в секторі Гази, по суті, є гуманітарною і спрямована на звільнення полонених.

Українська делегація особливо відчула, що увага й підтримка ослабли, пише Time. І тому, що конфліктів високої інтенсивності на планеті побільшало, і тому, що фінансування Києва Європою та США «зависло» через політичні перипетії. На традиційному «Українському ланчі» було чимало гостей і слів підтримки, однак ключові спікери були з країн, які є традиційними давніми союзниками Києва ― Польщі, Канади, Великої Британії. Учасники Давосу з інших країн жвавіше реагували на теми штучного інтелекту чи змін клімату, пише видання. Хоча українська делегація і намагалась активно привернути увагу до політичних подій, форум залишається в своїй основі економічним. І якщо торік війна була в центрі уваги, зараз атмосфера вже загалом повернулася до ділової, зазначає Time.

Також вартий уваги текст штатного колумніста The Washington Post Джоша Роджина, який звинувачує Республіканську партію США у фактичному саботуванні допомоги Україні. «Якщо росія переможе, вина в цьому також лежатиме персонально на Дональді Трампі та спікері Палати представників Майкові Джонсоні», стверджує він.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua