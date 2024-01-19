Спідницю-пачку Сари Джессіки Паркер з серіалу «Секс і місто» продали за $52 тисячі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Фатинову пачку, в якій Сара Джессіка Паркер зʼявилася на заставці серіалу «Секс і місто», продали на аукціоні Julienʼs Auctions за $52 тисячі.
Про це пише CNN.
Спідницю для серіалу купили за $5 на розпродажі, проте вона стала символом поп-культури. На аукціоні її спочатку оцінили в $8—12 тисяч.
Пачка також зʼявилася в сцені, де Керрі Бредшоу, яку грає Сара Джессіка Паркер, розбирає свою шафу і вирішує, чи залишати певне вбрання. Коли її подруги Саманта, Шарлотта і Міранда (яких зіграли Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон) запропонували свої варіанти, образ із пачкою одностайно вирішили залишити.
- Сара Джессіка Паркер — американська акторка, продюсерка і модель. Виконавиця ролі Керрі Бредшоу в серіалі «Секс і місто». Чотириразова лавреатка премії «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі, дворазова лавреатка премії «Еммі».