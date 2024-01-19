Фонд держмайна анонсував приватизацію готелю «Україна» на Майдані незалежності

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Фонд держмайна анонсував приватизацію столичного готелю «Україна». Нині готель накопичив понад 45 млн грн боргів.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

«Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель «Україна» — працює і буде працювати», — заявив голова ФДМУ.

Коваль наголосив, що завдання Фонду, щоб будь-яке підприємство, яке перебуває в його управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника.

Через воєнний стан готель незаповнений, але щомісяця тут відбувається в середньому 15 конференцій, зазначив Коваль. «Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 людей. А також є паркінг на 80 автівок», — розповів голова ФДМУ.