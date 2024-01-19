Нова функція Instagram пропонуватиме підліткам-«совам» закрити застосунок і йти спати

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Alexander Shatov / Instagram

Instagram запустив нову функцію нічних підказок для акаунтів підлітків. Якщо неповнолітні проведуть понад 10 хвилин у Reels або в приватних повідомленнях після 22:00, повідомлення від Instagram нагадає їм, що потрібно закрити застосунок і лягати спати.

Про це пише TechCrunch.

Це має обмежити час їхнього перебування в застосунку.

Instagram

Підлітки бачитимуть повідомлення з текстом «Час на перерву?» і «Уже пізно. Подумайте, щоб закрити Instagram на ніч». Нічні підказки не можна буде вимкнути. Це означає, що підлітки не зможуть відмовитися від їхнього перегляду. Хоча, звісно, вони зможуть просто ігнорувати нагадування від Instagram і далі користуватися застосунком.

В Instagram уже є функція «Перерва», яка нагадує підліткам робити регулярні перерви в роботі з Instagram, а також функція «Тихий режим», яка дозволяє вимкнути звук сповіщень — вона також сповістить іншим, що цей користувач недоступний протягом певного часу.