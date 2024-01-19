Уряд виділив рекордні 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво фортифікацій, протитанкових і протипіхотних загороджень, ровів, траншей тощо — для облаштування оборонних рубежів.
Гроші направлять профільним відомствам і обласними держадміністраціям, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це рекордна сума, виділена на ці потреби.
Шмигаль зазначив, що 17,5 млрд гривень будуть скеровані на:
- будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;
- відповідне обладнання;
- систему невибухових загороджень.
30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.