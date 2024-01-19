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Пресслужба уряду Великої Британії

Велика Британія оголосила про перші успішні випробування лазерної зброї — системи спрямованої енергії (LDEW) DragonFire.

Про це повідомляється на сайті уряду Сполученого Королівства.

DragonFire випробували на полігоні в Шотландії на Гебридських островах.

Дальність системи засекречена. Вказано, що це «зброя прямої видимості, що здатна вражати будь-яку видиму ціль». Вона бʼє прямим променем і може вражати цілі зі швидкістю світла. Точність системи описується як точкова — зброя може поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. Лазер DragonFire «прорізає» ціль, руйнуючи її конструкцію.

Пресслужба уряду Великої Британії

Пресслужба уряду Великої Британії

Вказується, що стрільба з DragonFire в десятки разів дешевша, ніж високоточними боєприпасами. Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації лазера не перевищує £10 (476 гривень).