Полковника і львівського бізнесмена викрили на схемі з відкатами на оборонних закупівлях. Обох затримали

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СБУ

Начальника управління Командування Сил підтримки ЗСУ і його спільника, генерального директора львівської компанії-постачальника оборонних товарів викрили на схемі розкрадання. Обох затримали на гарячому під час спроби отримання хабаря.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, полковник ЗСУ і керівник львівської компанії налагодили схему відкатів під час укладання контрактів на оборонні замовлення. Військовий мав отримати від підприємця хабар — майже $45 000, за що обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого траншу — $14,6 тисячі. При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 мільйонів гривень. Правоохоронці кажуть, що заблокували реалізацію оборудки та провели понад 30 обшуків на робочих місцях і за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові, там вилучили:

компʼютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію з доказами злочинної схеми;

майже 10 мільйонів готівки у гривневому еквіваленті, походження якої зʼясовується.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави по 10 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.